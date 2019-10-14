Итоги выборов в парламент Польши подтвердили большинство правящей партии

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Окончательные результаты выборов в парламент Польши подтвердили самостоятельное большинство правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии, озвученные в понедельник вечером.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Явка составила рекордные за последние 30 лет 61,74%.

Победу на выборах одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. Этот результат дает партии Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.

Второе место заняло объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция", которая, по данным Госизбиркома, набрала 27,4% голосов и получила 134 кресла в новом сейме.

"Союз демократических левых" после подсчета 100% бюллетеней получает 12,56% голосов и 39 мандатов, "Польская крестьянская партия" - 8,55% и 30 кресел в сейме, объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" – 6,81% - 11 мандатов.