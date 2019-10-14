"Корпус милосердия" приостанавливает гумоперации в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Гуманитарная организация "Корпус милосердия" (Mercy Corps) приостанавливает операции на северо-востоке Сирии и эвакуирует сотрудников в связи с турецкой военной операцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Mercy Corps приостанавливает операции на северо-востоке Сирии и эвакуирует иностранных сотрудников. Mercy Corps занимается доставкой гуманитарной помощи мирным жителям на северо-востоке Сирии с 2014 года", - заявили в организации.

В "Корпусе милосердия" отметили, что в связи с началом турецкой военной операции организация "не может эффективно функционировать".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.