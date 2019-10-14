Мединский поддержал изменения в законопроекте о возрастной маркировке

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что поддерживает изменения в законопроекте о возрастной маркировке произведений литературы и искусства в России, так как "всегда был противником избыточной регламентации".

Ранее депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку "18+" для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и т.д.).

Согласно новой редакции законопроекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронной форме или с помощью любой другой удобной формы.

"Я всегда был противником избыточной регламентации в части возрастной маркировки. В свое время при разработке такого законодательства в стремлении защитить детей и подростков от того, что им видеть не стоит, во-первых, не были учтены все современные медиавозможности, а, во-вторых, сильно перегнули палку. Действующее законодательство в нашей стране, наверное, самое суровое в мире. Излишнее количество ограничений всегда делает сложным контроль за их исполнением", - рассказал журналистам Мединский.

Он подчеркнул, что приветствует понимание данного подхода в Государственной думе, где стремятся упросить эту практику, уменьшить количество ограничений, связанных с возрастной маркировкой. "Те ограничения, которые останутся, должны быть в абсолютном исполнении, не должно быть никаких способов обойти это. Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой "18+" или не ходят, никакой нет ответственности на кинопрокатчиках и кинотеатрах в плане ограничения доступа. Это даже не влияет на расписание сеансов", - добавил Мединский.

По его словам, на данный момент существует много маркировок, но "все это совершенно не работает".