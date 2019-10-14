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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США

21:46 14.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
"Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США" - заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности, проходящей в Баку.
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Мокрое дело. "Источник мира" всех выводит на чистую водуА у некоторых уже даже не тепленькая, а горячая пошла. Поэтому спинку потереть некогда – лишь показывают ее. Смываются, то есть. Сам глава Пентагона мелкими перебежками с эфира на эфир жалуется прямым текстом на незавидную участь своих подчиненных.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииСирияСШАВ мире
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