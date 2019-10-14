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РИА Новости

СК задержал двоих красноярцев, подозреваемых в избиении мужчины до смерти

21:45 14.10.2019 (обновлено: 22:23 14.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемые в избиении знакомого в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны и дают показания следователям, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее сообщалось, что 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со знакомым приехали к нему и избили. Потерпевший был госпитализирован, а на следующий день скончался. При этом ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из нападавших - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает СК по краю.
Также установлено, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела в качестве вещдоков приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает причастность задержанных к преступлению.
В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что "расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль". Она добавила, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений".
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Следственный комитет РФРоссияКрасноярскПроисшествия
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