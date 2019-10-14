СК задержал двоих красноярцев, подозреваемых в избиении мужчины до смерти

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемые в избиении знакомого в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны и дают показания следователям, сообщает ГСУ СК региона.

Ранее сообщалось, что 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со знакомым приехали к нему и избили. Потерпевший был госпитализирован, а на следующий день скончался. При этом ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из нападавших - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает СК по краю.

Также установлено, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела в качестве вещдоков приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает причастность задержанных к преступлению.