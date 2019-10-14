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РИА Новости
Война в Сирии

ООН: не менее 1,8 млн людей на северо-востоке Сирии нуждаются в гумпомощи

21:39 14.10.2019
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© AFP 2019 / Mahmoud TahaКолонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН в Сирии
Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН в Сирии
© AFP 2019 / Mahmoud Taha
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере 1,8 миллиона жителей северо-востока Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН активизирует гуманитарную деятельность в районах Сирии, где развернута операция Турции.
"Из 3 миллионов женщин, детей и мужчин на северо-востоке (Сирии - ред.) 1,8 миллиона уже нуждались в гуманитарной помощи, включая 910 тысяч остро нуждающихся в ней", - заявил представитель генсека, говоря о начале турецкой операции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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