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РИА Новости

Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд

21:31 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Варшаве
Ситуация в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Явка на парламентские выборы в Польше побила рекорд – 61,74%, сообщил глава Госизбиркома Веслав Козелевич на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Победу одержала правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского с результатом 43,59% голосов.
"Успех. Наивысшая явка. В выборах приняли участие 18 миллионов 678 тысяч 450 полек и поляков. Явка составила 61,74%", - сказал Козелевич.
Он добавил, что предыдущий рекорд на парламентских выборах был поставлен в 2007 году, когда явка составила 53,88%.
Центр города в Варшаве, Польша
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