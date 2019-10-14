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РИА Новости

Минюст призвал смягчить наказание для кафе за нарушения санитарных норм

21:24 14.10.2019
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© Flickr / recursion_see_recursionУличное кафе
Уличное кафе
© Flickr / recursion_see_recursion
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст предлагает сократить с 90 до 10 суток срок приостановления деятельности кафе и ресторанов за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
Минюст разрабатывает поправки в КоАП, совершенствующие нормы об административной ответственности за нарушения в сфере организации общественного питания.
По данным министерства, действующим законодательством за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток. Применение такого наказания означает несколько месяцев простоя и может повлечь нарушение обязательств, в том чисел выплат по кредитным договорам, сокращение рабочих мест, банкротство организации, считают в Минюсте.
"Согласно законопроекту применение административного приостановления деятельности будет возможно только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения микробиологических нормативов безопасности. Максимальный срок административного приостановления будет ограничен десятью сутками. Такой срок достаточен для устранения нарушений", - сообщили в министерстве.
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Также предлагается административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах) закрепить в одной статье - 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом из-под действия статьи 14.43 КоАП такие правонарушения будут исключены, что позволит избежать конкуренции соответствующих норм и обеспечит правовую определенность.
"Принятие законопроекта позволит назначать за административные правонарушения в сфере организации общественного питания соразмерные и справедливые административные наказания в зависимости от вредных последствий правонарушений", - заявили в Минюсте.
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