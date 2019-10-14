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РИА Новости

Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество

21:09 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии обсуждалось в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Обсуждалось военно-техническое сотрудничество", - сказал Песков.
"Обсуждается, имеются планы. Надеемся, что этот диалог тоже будет продолжаться", - добавил он.
Песков при этом не стал конкретизировать, было ли сказано лидерами двух стран что-то новое по возможности поставок в королевство системы ПВО С-400.
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Вчера, 18:34Радио Sputnik
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияБезопасностьВ мире
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