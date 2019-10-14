Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии обсуждалось в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Обсуждалось военно-техническое сотрудничество", - сказал Песков.
"Обсуждается, имеются планы. Надеемся, что этот диалог тоже будет продолжаться", - добавил он.
Песков при этом не стал конкретизировать, было ли сказано лидерами двух стран что-то новое по возможности поставок в королевство системы ПВО С-400.