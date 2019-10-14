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РИА Новости

У Владимира Зеленского упал рейтинг

21:09 14.10.2019 (обновлено: 00:03 15.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Положительное отношение жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%,следует из данных социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"В октябре (по сравнению с сентябрем) снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому (сентябрь - 73%, октябрь - 66%), премьер-министру Алексею Гончаруку (сентябрь - 17%, октябрь - 10%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (сентябрь - 33%, октябрь - 27%)", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте КМИС.
Согласно данным опроса, 64% респондентов в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. Действия правительства в течение того же периода одобряют 51% респондентов, 27% - не одобряют. Действия Верховной рады одобряют 53% участников исследования, 30% - не одобряют.
Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября (тогда были опрошены 1,5 тысячи респондентов).
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КМИСВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С такой политикой Зеленского и дальше рейтинги будут только падать.
14 октября, 21:50
Руслан Петров
1210003
Добрые, но малоинформированные украинцы :)))
14 октября, 21:43
Евгений Д
630003
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