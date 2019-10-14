У Владимира Зеленского упал рейтинг

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Положительное отношение жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%,следует из данных социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"В октябре (по сравнению с сентябрем) снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому (сентябрь - 73%, октябрь - 66%), премьер-министру Алексею Гончаруку (сентябрь - 17%, октябрь - 10%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (сентябрь - 33%, октябрь - 27%)", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте КМИС.

Согласно данным опроса, 64% респондентов в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. Действия правительства в течение того же периода одобряют 51% респондентов, 27% - не одобряют. Действия Верховной рады одобряют 53% участников исследования, 30% - не одобряют.