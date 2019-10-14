Президент Кипра посетит Россию для празднования 75-й годовщины победы в ВОВ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис в мае 2020 года посетит Москву для участия в мероприятиях, связанных с празднованием 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, сообщил РИА Новости постоянный секретарь МИД Республики Кипр Тасос Тзионис.

"Он (президент Кипра) собирается прибыть в Москву для празднования 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Это важное событие, это важная годовщина", - заявил Тзионис.