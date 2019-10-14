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РИА Новости

Президент Кипра посетит Россию для празднования 75-й годовщины победы в ВОВ

21:04 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Кипр Никос Анастасиадис перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис в мае 2020 года посетит Москву для участия в мероприятиях, связанных с празднованием 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, сообщил РИА Новости постоянный секретарь МИД Республики Кипр Тасос Тзионис.
"Он (президент Кипра) собирается прибыть в Москву для празднования 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Это важное событие, это важная годовщина", - заявил Тзионис.
Он заявил, что президент Кипра прибудет в Москву по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.
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Никос АнастасиадисВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияВ мире
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