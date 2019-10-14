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РИА Новости

Путин обсудил в Саудовской Аравии рынок энергоносителей, сообщил Песков

21:01 14.10.2019 (обновлено: 21:55 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Обмен мнениями по региональной тематике, рынку энергоносителей состоялся в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще", - сказал Песков.
Он также отметил, что двусторонние отношения России и Саудовской Аравии очень насыщены перспективными планами по развитию в различных областях.
"Очень активно работает РФПИ, привлекает очень многие компании и соинвестирует вместе с саудовским суверенным фондом (PIF - ред.). Собственно, наверное, можно сказать, что это очень прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений", - добавил Песков.
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