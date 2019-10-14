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РИА Новости

Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС альтернативу GPS, заявил Рогозин

20:50 14.10.2019
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС надежную альтернативу американской GPS, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"ГЛОНАСС, конечно, очень всех интересует, - страны Персидского залива крайне интересуются ГЛОНАСС и размещением наземных станций. Поскольку, видимо, ситуация геополитическая так изменилась в регионе, что полагаться только на GPS уже вряд ли возможно", - сказал Рогозин журналистам.
Он отметил, что "GPS неоднократно демонстрировал внесение корректировок в сигнал в момент проведения каких-то американских операций". "Мы же гарантируем, что мы будем обеспечивать стабильную подачу и корректировку сигнала вне зависимости от конъюнктуры", - добавил он.
Рогозин заявил, что ГЛОНАСС пользуется большим авторитетом.
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"Мы рассчитываем, что после подписания этого соглашения мы смогли бы в регионе - и не только в Саудовской Аравии, но и других странах Залива - разместить несколько наземных станций. Чем больше наземных станций, тем точнее сигнал", - подчеркнул он.
Ранее было подписано заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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GPSГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСаудовская АравияВ мире
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