Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС альтернативу GPS, заявил Рогозин

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС надежную альтернативу американской GPS, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"ГЛОНАСС, конечно, очень всех интересует, - страны Персидского залива крайне интересуются ГЛОНАСС и размещением наземных станций. Поскольку, видимо, ситуация геополитическая так изменилась в регионе, что полагаться только на GPS уже вряд ли возможно", - сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что "GPS неоднократно демонстрировал внесение корректировок в сигнал в момент проведения каких-то американских операций". "Мы же гарантируем, что мы будем обеспечивать стабильную подачу и корректировку сигнала вне зависимости от конъюнктуры", - добавил он.

Рогозин заявил, что ГЛОНАСС пользуется большим авторитетом.

"Мы рассчитываем, что после подписания этого соглашения мы смогли бы в регионе - и не только в Саудовской Аравии, но и других странах Залива - разместить несколько наземных станций. Чем больше наземных станций, тем точнее сигнал", - подчеркнул он.