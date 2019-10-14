В Коми со школы взыскали сто тысяч рублей за недопуск ученика на занятия

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Суд в Сыктывкаре признал школу № 12 виновной в нарушении права на образование ученика, которого не пустили на занятие из-за опоздания.

Мировой судья рассмотрел административное дело и установил, что 5 июня ученик девятого класса опоздал на проводившуюся в школе консультацию по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике. Преподаватель не впустила подростка на занятие.