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РИА Новости

В Коми со школы взыскали сто тысяч рублей за недопуск ученика на занятия

20:41 14.10.2019 (обновлено: 22:33 14.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кабинет в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Суд в Сыктывкаре признал школу № 12 виновной в нарушении права на образование ученика, которого не пустили на занятие из-за опоздания.
Мировой судья рассмотрел административное дело и установил, что 5 июня ученик девятого класса опоздал на проводившуюся в школе консультацию по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике. Преподаватель не впустила подростка на занятие.
Школу признали виновной по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций" и назначили штраф в сто тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
Молоток судьи
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