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РИА Новости
Война в Сирии

Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией

20:41 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз не хотел сближения курдов с Дамаском и РФ и предостерегал об этом Турцию до начала ее операции на севере Сирии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии 13 октября заявила о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении армии САР на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
"ЕС никогда не бросал поддержку курдов со своей стороны. Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой, мы всегда были последовательными в этом", - заявила она журналистам по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.
По ее словам, "одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции на северо-востоке Сирии, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских".
"Именно этого мы не хотели видеть", - отметила она.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 год
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
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Война в СирииВойна в СирииФедерика МогериниЕвросоюзСирияВ мире
Популярные комментарии
Вообще-то курды живут на территории Сирии, и являются ее Гражданами! Если им это не нравится-добро пожаловать в ЕС. А мнение Могерини, и всего ЕС абсолютно неинтересно ни России, ни Сирии, а теперь и курдам!
14 октября, 20:50
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