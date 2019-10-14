Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз не хотел сближения курдов с Дамаском и РФ и предостерегал об этом Турцию до начала ее операции на севере Сирии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии 13 октября заявила о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении армии САР на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

"ЕС никогда не бросал поддержку курдов со своей стороны. Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой, мы всегда были последовательными в этом", - заявила она журналистам по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

По ее словам, "одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции на северо-востоке Сирии, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских".

"Именно этого мы не хотели видеть", - отметила она.