В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В ирландской провинции Ленсер мужчина развеселил друзей и родственников на собственных похоронах. Об этом сообщает DublinLive.
Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли скончался 8 октября после продолжительной болезни. Когда гроб с его телом опускали в могилу, присутствовавшие внезапно услышали стук по дереву и голос покойника.
© Фото : Irish Defence Forces Veterans News/Paul FergusonВетеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли
Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли
"Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно!" – закричал он. Родственники рассмеялись.
Затем зазвучало пение, после чего голос Брэдли объяснил, что он хотел еще раз попрощаться со всеми.
Дочь отставного военного объяснила, что перед смертью он записал аудиосообщение, которое воспроизводилось на похоронах через колонки. По ее словам, отец был бы безумно рад, узнав, скольких человек ему удалось развеселить.