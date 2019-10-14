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РИА Новости

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

20:40 14.10.2019
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© Irish Defence Forces Veterans NewsСтоп-кадр видео с церемонии похорон ветерана вооруженных сил Ирландии Шея Брэдли
Стоп-кадр видео с церемонии похорон ветерана вооруженных сил Ирландии Шея Брэдли
© Irish Defence Forces Veterans News
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В ирландской провинции Ленсер мужчина развеселил друзей и родственников на собственных похоронах. Об этом сообщает DublinLive.
Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли скончался 8 октября после продолжительной болезни. Когда гроб с его телом опускали в могилу, присутствовавшие внезапно услышали стук по дереву и голос покойника.
© Фото : Irish Defence Forces Veterans News/Paul FergusonВетеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли
Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли
© Фото : Irish Defence Forces Veterans News/Paul Ferguson
Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли
"Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно!" – закричал он. Родственники рассмеялись.
Затем зазвучало пение, после чего голос Брэдли объяснил, что он хотел еще раз попрощаться со всеми.
Дочь отставного военного объяснила, что перед смертью он записал аудиосообщение, которое воспроизводилось на похоронах через колонки. По ее словам, отец был бы безумно рад, узнав, скольких человек ему удалось развеселить.
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