В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В ирландской провинции Ленсер мужчина развеселил друзей и родственников на собственных похоронах. Об этом В ирландской провинции Ленсер мужчина развеселил друзей и родственников на собственных похоронах. Об этом сообщает DublinLive.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли скончался 8 октября после продолжительной болезни. Когда гроб с его телом опускали в могилу, присутствовавшие внезапно услышали стук по дереву и голос покойника.

"Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно!" – закричал он. Родственники рассмеялись.

Затем зазвучало пение, после чего голос Брэдли объяснил, что он хотел еще раз попрощаться со всеми.