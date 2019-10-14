Рейтинг: Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов по вводу жилья

ТАМБОВ, 14 окт - РИА Новости. Тамбовская область вошла в топ-10 рейтинга российских регионов по вводу жилья, подготовленного РИА Новости, заняв в нем десятое место.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская и Московская области, где в пересчете на одного жителя за период с июля 2018 года по июнь 2019 года введено, соответственно, 1,221 и 1,111 квадратных метра общей жилой площади. В Тамбовской области этот показатель составляет 0,76 квадратного метра. Средий показатель по России - около 0,52 квадратных метра жилья.

Как отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области, показатель региона, таким образом, практически в полтора раза выше, чем среднероссийский. В 2018 году на территории области было построено около 859 тысяч квадратных метров жилья, 24 застройщика ввели в эксплуатацию 37 многоквартирных жилых домов. В первом полугодии 2019 года строители ввели в эксплуатацию более 144,5 тысячи квадратных метров жилья.