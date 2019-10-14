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РИА Новости

Песков: цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию

20:36 14.10.2019 (обновлено: 20:57 14.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, диалог двух стран по данному вопросу успешен и будет продолжен, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что цены на нефть стали одной из тематик для обсуждения в ходе состоявшегося в понедельник государственного визита.
"Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка (энергоносителей - ред.) доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться", - добавил он.
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Цены на нефтьВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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