Песков: цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, диалог двух стран по данному вопросу успешен и будет продолжен, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что цены на нефть стали одной из тематик для обсуждения в ходе состоявшегося в понедельник государственного визита.