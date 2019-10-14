Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций

Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Анкара осудила решение глав МИД стран ЕС о санкциях против Турции из-за буровых работ у Кипра и намерена в связи с этим пересмотреть отношения с ЕС в ряде областей, говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Ранее Турция проводила бурение, несмотря на протесты.

Ранее главы МИД стран ЕС поручили оперативно подготовить предложения по введению санкций против Турции из-за буровых работ у Кипра. В заявлении также призывается в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить операцию Турции на севере Сирии.

"Мы полностью отвергаем и осуждаем принятые на заседании Совета ЕС в Люксембурге решения по нашей стране. Мы считаем абсолютно неприемлемым, что ЕС оценивает как незаконные разведочные и буровые операции, которые мы проводим в Восточном Средиземноморье, чтобы защитить как наши собственные права, так и права турок-киприотов. Это предвзятое отношение ЕС к Турции несовместимо с международным правом", - отмечается в заявлении турецкого МИД.

Анкара обвинила ЕС в том, что он игнорирует интересы турок-киприотов и "стал заложником греческой стороны по вопросу Кипра". "Из-за этого беззаконного и предвзятого отношения мы серьезно рассмотрим наше сотрудничество с ЕС в некоторых областях", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что операция "Источник мира", которую Турция проводит в Сирии, основана на международном праве.

"Перед лицом угроз национальной безопасности нашей страны и территориальной целостности Сирии, со стороны террористической организации, являющаяся ответвлением РПК (Рабочей партии Курдистана), неприемлем оправдательный подход ЕС к террористическим элементам", - говорится в заявлении.

Согласно документу, ЕС не имеет права преподавать урок Турции в борьбе с ИГ*.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а 13 октября было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила 13 октября о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.