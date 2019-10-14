Источник рассказал о графике работы российско-саудовского экономсовета

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет проводить заседания дважды в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Совет будет заседать два раза в год", - сказал источник.
Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся в понедельник в присутствии президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.
Сопредседателями Совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и принц Абдалла Бен Бандар Бен Абдель Азиз, министр национальной гвардии Королевства Саудовская Аравия. Совет играет ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах.