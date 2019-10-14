Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T20:37Z
https://ria.ru/20191014/1559783113.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155977/95/1559779518_0:0:2862:1611_1036x0_80_0_0_3dfbedbdccd6ef139ad7e51e07644e1b.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о графике работы российско-саудовского экономсовета

20:37 14.10.2019
109
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет проводить заседания дважды в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Совет будет заседать два раза в год", - сказал источник.
Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся в понедельник в присутствии президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.
Сопредседателями Совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и принц Абдалла Бен Бандар Бен Абдель Азиз, министр национальной гвардии Королевства Саудовская Аравия. Совет играет ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:01РИА Новости
В Саудовской Аравии оценили возможность расширения партнерства с Россией
400000
Обсудить 0
Мухаммед бен СальманВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Путин обсудил в Саудовской Аравии рынок энергоносителей, сообщил Песков
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Саудовская Аравия станет гостем Петербургского культурного форума
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о культурном сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Саудовские СМИ назвали темы переговоров Путина с наследным принцем
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
В Чечне ожидают приезда наследного принца Саудовской Аравии
Космический аппарат Глонасс-М
Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС альтернативу GPS, заявил Рогозин
Андрей Коробка на международном инвестиционном форуме Сочи-2015
Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в АПК с Кубанью
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
МИД Саудовской Аравии рассказал о переговорах Путина с наследным принцем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния