Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

МАДРИД, 14 окт — РИА Новости. В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Протесты проходят около воздушной гавани и внутри терминала 1. Несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до Эль-Прата, но потом возобновилось.
Среди митингующих есть пострадавшие и задержанные.
Как сообщила компания Aena, из 1066 рейсов, намеченных на понедельник, отложены 67. Экипажи и пассажиры вовремя не смогли добраться до самолетов из-за акций протеста.
Ранее Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признали виновными в мятеже и приговорили к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще троих обвинили в неподчинении и приговорили к штрафу.
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