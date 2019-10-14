Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

Неутихающие страсти. Почему акции в Каталонии не пугают туристов Ни референдум о независимости, ни акции в поддержку отделения от Испании не снизили привлекательность Каталонии для туристов. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, чем этот регион привлекает людей со всего мира и исполнима ли мечта каталонцев.