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РИА Новости

Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта

20:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду "высокохудожественное изделие из бивня мамонта", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава российского государства в понедельник находится с государственным визитом в Саудовской Аравии, он провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
"Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта", - сказал представитель Кремля. Он не уточнил, что именно представляет собой подарок, заметив лишь, что он "очень красивый".
"Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью, поэтому проект назван "Notivory" - не слоновая кость", - пояснил Песков.
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Он отметил, что "часть вырученных средств компания направляет в поддержку различных фондов, в том числе в России, которые помогают в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках". Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в Якутии достаточно много бивней мамонтов.
Представитель Кремля напомнил, что в понедельник президент РФ сделал подарок и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду - камчатского кречета. Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийским делегациям.
Он сказал, что центр по разведению кречетов, открытие которого предполагалось по проекту, "в самое ближайшее время начнет функционировать на Камчатке". Пресс-секретарь Путина добавил, что разведение кречетов - это бизнес-проект.
Ранее журналистам рассказали в российской делегации, как специально подбирали красивую птицу, это девочка, глава Минприроды дал ей имя Альфа, а право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне.
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Мухаммед бен СальманДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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