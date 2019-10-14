Мединский открыл выставку работ Кандинского в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в понедельник в Культурном центре имени короля Фахда в Эр-Рияде экспозицию шедевров из собрания Василия Кандинского и международную выставку работ, созданных с помощью искусственного интеллекта, в рамках фестиваля "Культура России в Эр-Рияде".

На выставке "Кандинский и Россия" представлено 19 картин из собрания Государственного Русского музея всемирно известного основателя абстрактного направления в живописи, в том числе несколько работ, относящихся к раннему периоду творчества, когда художник находился под сильным влиянием народного искусства российского Севера. Экспозиция также включает несколько работ художника "революционного" периода его творчества, в частности, "Черное пятно" и "Картина с остриями".

"Сегодня открывается замечательное мероприятие - месяц российской культуры в Саудовской Аравии, в течение которого жители Эр-Рияда будут иметь возможность увидеть выставку Кандинского, также пройдёт российская кинонеделя, где впервые в Саудовской Аравии покажут российские и советские фильмы. Кроме этого, покажут выставку, которая пользовалась большим успехом в Санкт-Петербурге, - это экспозиция произведений, которые создаются с помощью искусственного интеллекта и самых неожиданных, новейших материалов", - сказал Мединский.

Он отметил, что в последнее время культурное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией развивается огромными темпами. "Я бы хотел особенно отметить большую роль, которую в этом играет руководство министерства культуры Саудовской Аравии. В прошлом году мы приветствовали их на Петербургском культурном форуме, надеемся, что в этом году они тоже к нам приедут. У нас впереди ещё много интересных проектов", - заключил Мединский.

Куратор выставки Виктория Кондрашова рассказала, что в Саудовской Аравии знают Кандинского, так как для них абстрактное искусство составляет большую часть их мира.

"Выбор пал на Кандинского, потому что изначально мы думали сделать выставку про абстрактное искусство, про абстрактный язык, которым пользуются художники. Кроме того, мы также подумали, что искусственный интеллект - это лучший пример того, как менялись взаимоотношения работы и зрителя, потому что во все времена художник создает работу, зритель на нее смотрит, получает эстетическое удовольствие, и на этом их взаимодействие заканчивается. Искусственный интеллект же вовлекает человека во взаимодействие", - сказала она РИА Новости.

По ее словам, задумка в том, чтоб зритель на примере экспозиции Кандинского посмотрел, как все происходило сто лет назад, и мог ощутить контраст. "К тому же, абстрактное искусство очень важно для арабского мира, так как здесь запрещено изображение человека", - заключила Кондрашова.