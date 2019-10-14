Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T20:09Z
https://ria.ru/20191014/1559782661.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/68/1557386861_0:128:2990:1810_1036x0_80_0_0_5f3c768eec8d6c53629e52b2bafe56c4.jpg
РИА Новости

Мединский поздравил МГИМО с 75-летием

20:09 14.10.2019
90
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил вуз с 75-летием, поблагодарив за поколения дипломатов и выдающихся людей, которыми гордится Россия.
В понедельник главный дипломатический вуз РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД России, отмечает 75-летие.
"МГИМО - 75, самый расцвет академических сил. Здесь учат культуре диалога, лидерства, цивилизованного решения любых проблем. Спасибо альма-матер за поколения дипломатов и выдающихся людей, которыми гордится Россия", - написал министр в Instagram.
Здание МГИМО в Москве
Вчера, 08:00РИА Новости
"Мечтала поступить с третьего класса". Успешные выпускники об учебе в МГИМО
200111
Обсудить 1
МИД РФМГИМОВладимир МединскийМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Константин Арановский
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
РИА
Новости
Уличное кафе
Минюст призвал смягчить наказание для кафе за нарушения санитарных норм
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Источник рассказал о графике работы российско-саудовского экономсовета
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Саудовская Аравия станет гостем Петербургского культурного форума
Лента
новостей
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
Президент Кипра посетит Россию для празднования 75-й годовщины победы в ВОВ
Новый президент Эквадора Ленин Морено
Указ, приведший к протестам в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году
Свехлипкие полимерные частицы
Созданы полимерные частицы, намертво прилипающие к любой поверхности
Ситуация в Варшаве
Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно
Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Дмитрий Бадовский
Политолог прокомментировал статью Суркова о "путинизме"
МИА Россия сегодня и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве
МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии
Космический аппарат Глонасс-М
Страны Персидского залива ищут в ГЛОНАСС альтернативу GPS, заявил Рогозин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния