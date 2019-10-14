Мединский поздравил МГИМО с 75-летием

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил вуз с 75-летием, поблагодарив за поколения дипломатов и выдающихся людей, которыми гордится Россия.
В понедельник главный дипломатический вуз РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД России, отмечает 75-летие.
"МГИМО - 75, самый расцвет академических сил. Здесь учат культуре диалога, лидерства, цивилизованного решения любых проблем. Спасибо альма-матер за поколения дипломатов и выдающихся людей, которыми гордится Россия", - написал министр в Instagram.