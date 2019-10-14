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РИА Новости
Культура

Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о культурном сотрудничестве

20:10 14.10.2019 (обновлено: 20:11 14.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министерства культуры России и Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве в культурной сфере сроком на пять лет в рамках визита в королевство президента РФ Владимира Путина в понедельник.
Свои подписи под документом поставили министры культуры РФ и Саудовской Аравии Владимир Мединский и Бадр бен Абдалла бен Мохаммед Аль-Фархан Аль-Сауд.
Согласно меморандуму, стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области музейного дела и кинематографии, реализовывать совместные проекты, разрабатывать программы стажировок деятелей культуры. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области сохранения культурных зон, в том числе археологических, участвовать в культурных и художественных фестивалях, сотрудничать в области обмена мастерами исполнительского искусства и библиотечного дела.
"Это традиционное рамочное соглашение, которое заключается между министерствами культуры России и нашими государствами-партнерами. Оно облегчает прямое взаимодействие между нашими культурными институциями, музеями, театрами, продюсерскими организациями и подчеркивает особое отношение, которые складываются между нашими странами", - сказал Мединский журналистам.
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По его словам, самый интересный проект, над которым на данный момент ведется работа - это музейное сотрудничество между Эрмитажем, Консорциумом российских музеев и министерством культуры Саудовской Аравии. "Переговоры по этому поводу находятся в полном разгаре, надеюсь, что уже до конца года мы выйдем на какое-то решение", - добавил он.
Активизация культурного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией началась в 2017 году. В сентябре 2017 года прошла встреча Мединского и саудовского министра культуры Аввада ибн Салеха Аль-Аввада. Тогда же в Новом Манеже министры торжественно открыли Неделю саудовской культуры в России.
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийВладимир ПутинСаудовская АравияРоссия
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