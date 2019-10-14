Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о культурном сотрудничестве

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министерства культуры России и Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве в культурной сфере сроком на пять лет в рамках визита в королевство президента РФ Владимира Путина в понедельник.

Свои подписи под документом поставили министры культуры РФ и Саудовской Аравии Владимир Мединский и Бадр бен Абдалла бен Мохаммед Аль-Фархан Аль-Сауд.

Согласно меморандуму, стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области музейного дела и кинематографии, реализовывать совместные проекты, разрабатывать программы стажировок деятелей культуры. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области сохранения культурных зон, в том числе археологических, участвовать в культурных и художественных фестивалях, сотрудничать в области обмена мастерами исполнительского искусства и библиотечного дела.

"Это традиционное рамочное соглашение, которое заключается между министерствами культуры России и нашими государствами-партнерами. Оно облегчает прямое взаимодействие между нашими культурными институциями, музеями, театрами, продюсерскими организациями и подчеркивает особое отношение, которые складываются между нашими странами", - сказал Мединский журналистам.

По его словам, самый интересный проект, над которым на данный момент ведется работа - это музейное сотрудничество между Эрмитажем, Консорциумом российских музеев и министерством культуры Саудовской Аравии. "Переговоры по этому поводу находятся в полном разгаре, надеюсь, что уже до конца года мы выйдем на какое-то решение", - добавил он.