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РИА Новости
Война в Сирии

Саудовские СМИ назвали темы переговоров Путина с наследным принцем

20:05 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на переговорах в Эр-Рияде обсудили новые события в развитии ситуации в Сирии и Йемене, важность борьбы с терроризмом и его истоками, сообщило Саудовское официальное агентство новостей SPA.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
* Террористическая группировка,запрещенная в России.
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Вчера, 18:34Радио Sputnik
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМухаммед бен СальманМинобороны ТурцииВойна в СирииВладимир ПутинСаудовская АравияСирияВ мире
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