Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал разобраться, почему план по созданию мест в яслях в 2019 году выполнен менее чем на треть.

При этом, Медведев отметил, что проект по ликвидации очередей в детский сад для детей в возрасте от трех до семи лет в целом получился. Следующий шаг – решить проблему с яслями для детей до трех лет.

Глава кабмина отметил, что в 2019 году на создание мест в яслях заложено почти 65 миллиардов рублей. Он также похвалил Воронежскую область, Татарстан, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области за хорошие темпы строительства новых детских садов.