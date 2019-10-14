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РИА Новости

Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году

20:03 14.10.2019 (обновлено: 20:55 14.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
 Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал разобраться, почему план по созданию мест в яслях в 2019 году выполнен менее чем на треть.
При этом, Медведев отметил, что проект по ликвидации очередей в детский сад для детей в возрасте от трех до семи лет в целом получился. Следующий шаг – решить проблему с яслями для детей до трех лет.
Глава кабмина отметил, что в 2019 году на создание мест в яслях заложено почти 65 миллиардов рублей. Он также похвалил Воронежскую область, Татарстан, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области за хорошие темпы строительства новых детских садов.
"Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест – меньше трети от запланированных на этот год. Есть регионы, где стройка даже не начиналась. Будем разбираться и принимать решения, для того чтобы стройка шла быстрее", - написал премьер в Facebook.
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Дмитрий МедведевМоскваОбщество
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