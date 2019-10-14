США могут ввести санкции против Турции в понедельник, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, это ответ на "вторжение в Сирию", а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.