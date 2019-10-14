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РИА Новости

Четырнадцать полицейских погибли в Мексике в результате нападения

19:58 14.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция штата Нуэво-Леон в Мексике
Полиция штата Нуэво-Леон в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцать полицейских погибли в мексиканском штате Мичоакан в результате нападения вооруженных людей, сообщило министерство безопасности и гражданской защиты страны.
"Министерство осуждает атаку, в которой погибли 14 полицейских в Агилилье, штат Мичоакан. Мы предоставим правительству все наши человеческие и технологические ресурсы, чтобы нападавшие предстали перед судом", - говорится в заявлении ведомства.
Случаи нападения на служителей правопорядка не являются редкостью в Мексике.
В последние годы страну захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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