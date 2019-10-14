Четырнадцать полицейских погибли в Мексике в результате нападения

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцать полицейских погибли в мексиканском штате Мичоакан в результате нападения вооруженных людей, сообщило министерство безопасности и гражданской защиты страны.
"Министерство осуждает атаку, в которой погибли 14 полицейских в Агилилье, штат Мичоакан. Мы предоставим правительству все наши человеческие и технологические ресурсы, чтобы нападавшие предстали перед судом", - говорится в заявлении ведомства.
Случаи нападения на служителей правопорядка не являются редкостью в Мексике.
В последние годы страну захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).