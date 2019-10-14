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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии финансирование мероприятий по трудоустройству возросло в 1,5 раза

19:54 14.10.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 14 окт – РИА Новости. На мероприятия по трудоустройству жителей Чувашии в этом году были выделены 620 миллионов рублей- это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

"За январь-сентябрь этого года такими мероприятиями охвачены более 66 тысяч жителей республики из запланированных 80 тысяч человек, трудоустроены свыше 33 тысяч граждан – почти 80% от годового плана", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.

По его словам, численность трудоустроенных жителей республики в расчете на одного работника центра занятости населения по итогам первого полугодия составляет, по данным Минтруда России, 120 человек – это второй показатель среди регионов России. На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям направлены 1779 безработных.
"Наиболее востребованные профессии на рынке труда сегодня – это повар, швея, водитель, охранник, мастер ногтевого сервиса", – отметил Дмитриев.
Он добавил, что численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости республики, на сегодняшний день составляет 4286 человек, уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения – 0,69%. По данному показателю Чувашия среди субъектов ПФО занимает четвертое место, заключил министр.
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В пресс-службе напомнили, что в этом году в Чувашии были трудоустроены 554 человека с ограниченными возможности здоровья и 13450 подростков, финансовую помощь на развитие своего дела получили 34 человека. В рамках реализации нацпроекта "Демография" на профессиональное обучение были направлены 373 женщины. Кроме того, планируется обучить востребованным на рынке труда профессиям 1829 человек предпенсионного возраста и организовать переподготовку работников 22 предприятий, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда
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