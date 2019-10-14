В Чувашии финансирование мероприятий по трудоустройству возросло в 1,5 раза

ЧЕБОКСАРЫ, 14 окт – РИА Новости. На мероприятия по трудоустройству жителей Чувашии в этом году были выделены 620 миллионов рублей- это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

"За январь-сентябрь этого года такими мероприятиями охвачены более 66 тысяч жителей республики из запланированных 80 тысяч человек, трудоустроены свыше 33 тысяч граждан – почти 80% от годового плана", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.

По его словам, численность трудоустроенных жителей республики в расчете на одного работника центра занятости населения по итогам первого полугодия составляет, по данным Минтруда России, 120 человек – это второй показатель среди регионов России. На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям направлены 1779 безработных.

"Наиболее востребованные профессии на рынке труда сегодня – это повар, швея, водитель, охранник, мастер ногтевого сервиса", – отметил Дмитриев.

Он добавил, что численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости республики, на сегодняшний день составляет 4286 человек, уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения – 0,69%. По данному показателю Чувашия среди субъектов ПФО занимает четвертое место, заключил министр.