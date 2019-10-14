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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Волоколамском округе специалисты обработали от борщевика более 600 га

19:54 14.10.2019
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© РИА НовостиСотрудник службы дезинфекции обрабатывает гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудник службы дезинфекции обрабатывает гербицидами борщевик в Подмосковье
© РИА Новости
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Волоколамском городском округе специалисты обработали от борщевика более 610 га земли. Обращения о ликвидации ядовитого сорняка оставляли местные жители. Всего с июля этого года поступило более 200 заявок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минмособлимущества Московской области.
Глава министерства имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что инспекторы составили 91 протокол об административном правонарушении за отсутствие превентивных мер. Сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей. Собственники 30 волоколамских земельных участков получили предупреждения. Остальные провели необходимые меры по удалению борщевика.
Владислав Коган подчеркнул, что уничтожение борщевика в Московской области особенно контролируется из-за угрозы здоровью и жизни людей. Над этим работают несколько ведомств, муниципальные образования на местах и сами неравнодушные жители, которые сообщают об вредном растении с помощью "Добродела" и в социальных сетях.
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Владислав Коган отметил, что особенно важно, чтобы каждый правообладатель понимал ответственность за то, что происходит на его участке, и своевременно реагировал.
"Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми владеют или которые арендуют, а муниципальные земельные инспекторы теперь имеют право привлекать к административной ответственности за непроведение мероприятий по его удалению", – напомнил глава минмособлимущества региона.
По данным областного минсельхозпрода, сегодня на территории Московской области борщевиком поражено более 56 тысяч гектаров земли. Штрафы за непроведение мер по уничтожению этого растения для физических лиц составляют две-пять тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до миллиона рублей.
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