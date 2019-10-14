В Волоколамском округе специалисты обработали от борщевика более 600 га

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Волоколамском городском округе специалисты обработали от борщевика более 610 га земли. Обращения о ликвидации ядовитого сорняка оставляли местные жители. Всего с июля этого года поступило более 200 заявок. Об этом сообщил телеканал В Волоколамском городском округе специалисты обработали от борщевика более 610 га земли. Обращения о ликвидации ядовитого сорняка оставляли местные жители. Всего с июля этого года поступило более 200 заявок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минмособлимущества Московской области.

Глава министерства имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что инспекторы составили 91 протокол об административном правонарушении за отсутствие превентивных мер. Сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей. Собственники 30 волоколамских земельных участков получили предупреждения. Остальные провели необходимые меры по удалению борщевика.

Владислав Коган подчеркнул, что уничтожение борщевика в Московской области особенно контролируется из-за угрозы здоровью и жизни людей. Над этим работают несколько ведомств, муниципальные образования на местах и сами неравнодушные жители, которые сообщают об вредном растении с помощью "Добродела" и в социальных сетях.

Владислав Коган отметил, что особенно важно, чтобы каждый правообладатель понимал ответственность за то, что происходит на его участке, и своевременно реагировал.

"Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми владеют или которые арендуют, а муниципальные земельные инспекторы теперь имеют право привлекать к административной ответственности за непроведение мероприятий по его удалению", – напомнил глава минмособлимущества региона.