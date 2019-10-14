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РИА Новости

ЦИК Туниса подтвердил победу Каиса Саида на президентских выборах

19:51 14.10.2019
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© REUTERS / Muhammad HamedТунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
© REUTERS / Muhammad Hamed
КАИР, 14 окт - РИА Новости. Независимая высшая избирательная комиссия Туниса подтвердила в понедельник победу независимого кандидата Каиса Саида во втором туре президентских выборов. Об этом тунисский ЦИК заявил на пресс-конференции, которую транслировало местное телевидение.
Согласно предварительным данным избиркома, Саид одержал победу, получив 72,71% голосов избирателей.
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13 октября, 04:02РИА Новости
Процедура выборов президента в Тунисе
Накануне в Тунисе прошел второй решающий тур президентских выборов. Результаты экзит-поллов также подтвердили, что независимый кандидат, профессор конституционного права Каис Саид одержал на президентских выборах уверенную победу и оставил далеко позади своего именитого конкурента - медиамагната и лидера партии "Кальб Тунис" ("Сердце Туниса") Набиля аль-Каруи.
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Каис СаидЦИК ТунисаТунис (страна)В мире
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