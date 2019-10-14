ЦИК Туниса подтвердил победу Каиса Саида на президентских выборах

КАИР, 14 окт - РИА Новости. Независимая высшая избирательная комиссия Туниса подтвердила в понедельник победу независимого кандидата Каиса Саида во втором туре президентских выборов. Об этом тунисский ЦИК заявил на пресс-конференции, которую транслировало местное телевидение.

Накануне в Тунисе прошел второй решающий тур президентских выборов. Результаты экзит-поллов также подтвердили, что независимый кандидат, профессор конституционного права Каис Саид одержал на президентских выборах уверенную победу и оставил далеко позади своего именитого конкурента - медиамагната и лидера партии "Кальб Тунис" ("Сердце Туниса") Набиля аль-Каруи.