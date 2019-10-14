МИД Саудовской Аравии рассказал о переговорах Путина с наследным принцем

ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент России Владимир Путин провели официальные переговоры в Эр-Рияде, обсудили сферы двустороннего сотрудничества между дружественными странами, сообщил МИД Саудовской Аравии в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Наследный принц Мухаммед бен Салман и президент России Владимир Путин во время официальных переговоров обсудили саудовско-российские отношения и сферы двустороннего сотрудничества дружественных государств, а также перспективные возможности в различных областях", - уточнил МИД коорлевства.