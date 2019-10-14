Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:48Z
https://ria.ru/20191014/1559781986.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155977/94/1559779440_486:861:2596:2048_1036x0_80_0_0_62ade64e1cf79073436e7bf313af1569.jpg
РИА Новости

МИД Саудовской Аравии рассказал о переговорах Путина с наследным принцем

19:48 14.10.2019
395
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент России Владимир Путин провели официальные переговоры в Эр-Рияде, обсудили сферы двустороннего сотрудничества между дружественными странами, сообщил МИД Саудовской Аравии в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Наследный принц Мухаммед бен Салман и президент России Владимир Путин во время официальных переговоров обсудили саудовско-российские отношения и сферы двустороннего сотрудничества дружественных государств, а также перспективные возможности в различных областях", - уточнил МИД коорлевства.
Международная космическая станция
Вчера, 19:27РИА Новости
"Роскосмос" договорился о запуске саудовского космонавта к МКС
1700201
Обсудить 1
Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)МИД Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Саудовские СМИ назвали темы переговоров Путина с наследным принцем
РИА
Новости
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Лавров предполагает, что Ассанжа пытают в британском СИЗО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров: Эр-Рияд не просил посредничества России по проблеме атаки на НПЗ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
В Чечне ожидают приезда наследного принца Саудовской Аравии
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США могут ввести санкции против Турции в понедельник, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
МИД ФРГ призвал реализовать договоренности об отводе сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния