МИД Саудовской Аравии рассказал о переговорах Путина с наследным принцем

"Наследный принц Мухаммед бен Салман и президент России Владимир Путин во время официальных переговоров обсудили саудовско-российские отношения и сферы двустороннего сотрудничества дружественных государств, а также перспективные возможности в различных областях", - уточнил МИД коорлевства.