Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов

"В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества – бетон. Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни – в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона", - рассказал в ответ телеведущей Лавров.