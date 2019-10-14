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РИА Новости

Более 1,4 тысячи экоактивистов задержали за неделю в Лондоне

19:42 14.10.2019
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© AP Photo / Alastair GrantСотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
© AP Photo / Alastair Grant
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона за неделю с начала экологических протестов задержала более 1,4 тысячи активистов экологического движения Extinction Rebellion, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Число задержанных в понедельник днем составило 1405 человек.
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Задержания продолжились, в том числе в лондонском Сити, где активисты устроили сидячую акцию протеста на дорогах около здания Банка Англии.
Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.
Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.
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