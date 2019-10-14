Более 1,4 тысячи экоактивистов задержали за неделю в Лондоне

Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019. Архивное фото

Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019

© AP Photo / Alastair Grant Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019

ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона за неделю с начала экологических протестов задержала более 1,4 тысячи активистов экологического движения Extinction Rebellion, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Число задержанных в понедельник днем составило 1405 человек.

Задержания продолжились, в том числе в лондонском Сити, где активисты устроили сидячую акцию протеста на дорогах около здания Банка Англии.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.