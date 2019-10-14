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РИА Новости

В Воронеже школьников кормили крупами с насекомыми

19:30 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура выяснила, что учеников школ Советского района Воронежа кормили крупами с насекомыми и их личинками, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
Проведенная прокуратурой Советского района проверка выявила многочисленные нарушения требований законодательства при организации питания детей в общеобразовательных учреждениях района.
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"Так, при исследовании продукции в школах района выявлена зараженность крупы насекомыми, а также их личинками. Этикетки на вскрытой продукции прикреплялись работниками металлическими скобами, что создавало угрозу попадания металлических предметов в пищу. Крупа упакована нестандартным способом, на мешках имелись повреждения, надрывы упаковки", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным прокуратуры, животноводческую продукцию повторно замораживали.
По итогам проверок прокуратура района возбудила шесть дел об административных правонарушениях по статьям "нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки" и "нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства". Должностные лица оштрафованы, сообщает надзорное ведомство.
В конце сентября прокуратура Железнодорожного района Воронежа сообщала, что поставщик питания в семь школ кормил учеников гнилыми фруктами и овощами, мясом без ветеринарных документов и кашей с кишечной палочкой.
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