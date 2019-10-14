Столкновения происходят около аэропорта Барселоны, задержаны 20 рейсов

МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Столкновения между протестующими сторонниками независимости Каталонии и представителями органов правопорядка происходят около аэропорта Барселоны "Эль-Прат", передают испанские СМИ с места событий.

Несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу 1 аэропорта, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до аэропорта, но потом возобновилось. На настоящий момент задержаны около 20 рейсов – экипажи не смогли вовремя пройти на посадку.

Днем столкновения происходили внутри здания.

Около 17.30 по местному времени (18.30 мск) местные СМИ, находящиеся на месте событий, сообщили о том, что начались новые столкновения недалеко от здания аэропорта. Полиция, по данным издания Periodico, отрицает, что против протестующих были применены шумовые гранаты или слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.

Протестующие также попытались блокировать дорогу к центру управления авиадиспетчерской службы в муниципалитете Гава (провинция Барселона), который обслуживает аэропорт Эль-Прат, однако полиция преградила им путь.

После вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году в Каталонии начались массовые акции протеста.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.