Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:58Z
https://ria.ru/20191014/1559781055.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154841/09/1548410940_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_32f841647c89ecd4a055da6dba1f75aa.jpg
РИА Новости

Столкновения происходят около аэропорта Барселоны, задержаны 20 рейсов

19:25 14.10.2019 (обновлено: 19:58 14.10.2019)
6381
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Столкновения между протестующими сторонниками независимости Каталонии и представителями органов правопорядка происходят около аэропорта Барселоны "Эль-Прат", передают испанские СМИ с места событий.
Несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу 1 аэропорта, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до аэропорта, но потом возобновилось. На настоящий момент задержаны около 20 рейсов – экипажи не смогли вовремя пройти на посадку.
Днем столкновения происходили внутри здания.
Около 17.30 по местному времени (18.30 мск) местные СМИ, находящиеся на месте событий, сообщили о том, что начались новые столкновения недалеко от здания аэропорта. Полиция, по данным издания Periodico, отрицает, что против протестующих были применены шумовые гранаты или слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.
Протестующие также попытались блокировать дорогу к центру управления авиадиспетчерской службы в муниципалитете Гава (провинция Барселона), который обслуживает аэропорт Эль-Прат, однако полиция преградила им путь.
После вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году в Каталонии начались массовые акции протеста.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.
Кроме того, в понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
Вчера, 18:02РИА Новости
Пучдемон призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии
1730011
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКарлес ПучдемонКаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
В аэропорту Барселоны произошли столкновения между митингующими и полицией
РИА
Новости
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Лента
новостей
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
Пучдемон призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции начала наступление на Манбидж
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния