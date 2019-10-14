Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:22Z
https://ria.ru/20191014/1559780932.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/51/1549565199_0:119:3139:1884_1036x0_80_0_0_1501a693ab113e2b81bdabd53f752aae.jpg
РИА Новости

МИД ФРГ призвал реализовать договоренности об отводе сил в Донбассе

19:22 14.10.2019
919
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета ЕС в Люксембурге призвал к реализации договоренностей о перемирии и отводе сил в Донбассе.
Договоренность о повторном отводе была достигнута 1 октября этого года на заседании контактной группы в Минске. Тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября. Однако этого не произошло, как заявляли в МИД, по вине Киева.
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
12 октября, 21:36Радио Sputnik
За кем решение? Пристайко объяснил срыв Киевом разведения войск в Донбассе
"Переговорам должны наконец-то последовать конкретные шаги. Перемирие и повторный отвод сил должны быть реализованы", - заявил Маас, слова которого приводит МИД Германии.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Здание Верховной Рады Украины
12 октября, 21:49РИА Новости
В "Слуге народа" заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
2380001
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРХайко МаасДонецкая Народная РеспубликаМИД ГерманииЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Лента
новостей
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР сообщили о бое между спецназом ВСУ и националистами в Донбассе
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
СМИ: у офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния