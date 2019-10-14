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РИА Новости

Почему к приезду Путина саудовцы выучили русский

19:56 14.10.2019 (обновлено: 20:15 14.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию запомнится не только местным колоритом (автомобиль российского президента сопровождали конные гвардейцы; зал перед совещанием окуривали благовониями; хищная птица в подарок), но и подписанными соглашениями. О том, как российского президента принимали в королевском дворце, — в материале РИА Новости.

Пышный прием

В Эр-Рияде Владимиру Путину устроили практически королевский прием: в аэропорту гремели залпы артиллерийского салюта, по дороге лимузин "Аурус" сопровождал кавалерийский эскорт, а во дворце российского президента встретили фанфарами и русским "Добро пожаловать".
Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд ожидал Путина во дворце. Очередь для приветствия растянулась на весь зал, с некоторыми из членов делегаций лидеры обменивались рукопожатиями. И если мужчины в российской делегации в целом выглядели традиционно для таких визитов — в строгих деловых костюмах, то дамам пришлось соблюдать местный протокол — министр здравоохранения Вероника Скворцова на голову повязала черную шаль.
В Голубом зале, который перед посещением короля и президента старательно окуривали благовониями, ожидали по меньшей мере пятьдесят человек — представители деловых кругов, власти и общественности обеих стран. Интересно, что угощали их вовсе не восточными сладостями, а шоколадками с флагами России и Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на церемонии официальной встречи
После всех церемониалов, к которым обязывал высший статус визита, гости отправились на прием от имени саудовского монарха. Мероприятие прошло за закрытыми дверями, но меню все равно стало достоянием общественности. В нем значилось семь блюд, среди которых "ассорти холодных и горячих закусок, домашняя соленая семга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом, куриная грудка, фаршированная овощами с шафраном и куркумой". На горячее — "филе говядины вагю (японское мраморное мясо) с мини-морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом". Журналисты тут же подсчитали, что в России такая говядина стоит не менее десяти тысяч рублей за килограмм.
Когда пришло время обменяться подарками, Путин передал королю Саудовской Аравии камчатского кречета. "Очень хороший", — похвалил российский президент. И рассказал, что на Камчатке создается центр по разведению этих прекрасных охотничьих птиц. Ранее источник в российской делегации уточнил РИА Новости, что это молодая самка по имени Альфа, но саудовская сторона сможет сама выбрать новое имя для птицы.
На публичную часть переговоров Путин и король прибыли на электрокаре.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перед российско-саудовскими переговорами в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд перед российско-саудовскими переговорами в Эр-Рияде
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перед российско-саудовскими переговорами в Эр-Рияде

Привлечение саудовского капитала

Путин отметил, что доволен координацией Москвы и Эр-Рияда на мировом энергетическом рынке. "При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике, все это дает хорошие, позитивные плоды", — сказал глава российского государства на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Говоря о сотрудничестве в политической сфере, президент России отметил, что Москва и Эр-Рияд вместе выступают "за противодействие террористической угрозе, за долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Российская сторона видит и высоко ценит личные усилия наследного принца по укреплению всех сторон взаимодействия.
Российский президент напомнил о росте товарооборота двух стран, а также о запланированных инвестициях Саудовской Аравии вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в экономику России на общую сумму в десять миллиардов долларов. По словам Путина, "достигнуты договоренности и по новым инициативам с привлечением саудовского капитала".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на российско-саудовских переговорах
И вот лишь часть подписанных документов. Консорциум международных инвесторов создает компанию для лизинга пассажирских самолетов в России (инвестиции — свыше 600 миллионов долларов). Также консорциум инвесторов согласовал обязывающую документацию по приобретению у "Роснано" 30,76 процента в ГК "Новомет", одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире. Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) присоединяется к инвестициям в российского железнодорожного оператора "Нефтетранссервис", выделяя 300 миллионов долларов.
Кроме того, в присутствии короля и президента были подписаны меморандумы о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции, а также Хартия сотрудничества стран — производителей нефти, протокол между министерствами энергетики о сотрудничестве и меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.
Среди других документов — намерение сотрудничать в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Москва и Эр-Рияд начнут работу над соглашением о взаимной защите капиталовложений.

Качественно новый уровень

Российская сторона высоко оценила итоги визита. Путин охарактеризовал переговоры как "абсолютно конструктивные, деловые". Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров России, а созданный Экономический совет — прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса обеих стран.
"Визит исторический в том смысле, что он проходит впервые во время второго президентства Владимира Путина и отражает качественно новый уровень наших отношений", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Но особенно не скупился на эпитеты глава Чечни. "Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Я благодарен Владимиру Владимировичу за включение меня в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он уверен, что "это историческое событие" станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию
 Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников в разговоре с РИА Новости отмечает: импульс для улучшения отношений Россия и Саудовская Аравия получили после резкого падения цен на нефть в 2014-2015 годах. Тогда же, по его словам, в Эр-Рияде решили сосредоточиться на чем-то более перспективном: "Это экономические интересы, бизнес, ничего личного". Однако пока, уточняет эксперт, неясно, действительно ли это приведет к заключению конкретных контрактов.
Вместе с российским лидером в Саудовскую Аравию отправилась большая делегация бизнесменов. "Обсуждалось участие российского бизнеса в саудовском проекте "Видение 2030", а это важно, — указывает профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. — Российских предпринимателей интересуют вопросы, связанные с выставлением на продажу акций Саудовской Аравией".
Одна из главных тем саммита — военно-техническое сотрудничество. "Россия активно предлагает свои зенитные установки для предотвращения налетов на нефтяные объекты, — подчеркивает Косач. — Но переговоры тянутся до сих пор. Это связано с тем, что саудовцы видят главным источником вооружений Соединенные Штаты, преодолеть это будет крайне сложно".
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Российский фонд прямых инвестицийСергей ЛавровВладимир ПутинСаудовская Аравия
Популярные комментарии
Путина действительно уважают в мировом сообществе. Не каждому был бы оказан такой приём.
14 октября, 20:40
Vladislav Кutuzov 1
84200016
Ну ничего страшного) Путин на немецком языке в Германии разговаривает - и что?)
14 октября, 20:16
ПСПетр Симонов
7310012
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