ФАС попросили проверить реализацию антиалкогольного законодательства в СМИ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев просит Федеральную антимонопольную службу проверить реализацию запрета алкогольной продукции в СМИ.
По словам Хамзаева, движение обращалось в ФАС, поскольку считает, что в СМИ нарушается антиалкогольное законодательство.
"Мы... такую рекламу каждый день видим. И видим не просто каждый день, а видим в прайм-тайм молодежных развлекательных каналов", - сказал Хамзаев РИА Новости.
В ФАС РИА Новости не стали комментировать данную информацию.