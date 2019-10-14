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РИА Новости

ФАС попросили проверить реализацию антиалкогольного законодательства в СМИ

19:13 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пиво. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев просит Федеральную антимонопольную службу проверить реализацию запрета алкогольной продукции в СМИ.
По словам Хамзаева, движение обращалось в ФАС, поскольку считает, что в СМИ нарушается антиалкогольное законодательство.
"Мы... такую рекламу каждый день видим. И видим не просто каждый день, а видим в прайм-тайм молодежных развлекательных каналов", - сказал Хамзаев РИА Новости.
В ФАС РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
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