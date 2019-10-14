Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:15Z
https://ria.ru/20191014/1559780422.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155972/50/1559725024_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_7259794163cb40e27d760934c1647089.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге не ожидали активного голосования по площадке для храма

19:13 14.10.2019 (обновлено: 19:15 14.10.2019)
370
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что ни церковное, ни светское начальство не ожидали столь большого количества участников опроса о месте строительства храма.
В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма святой Екатерины. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98% - это более 97 тысяч человек. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступала Русская церковь, и набережная за Макаровским мостом. За площадку, предложенную РПЦ, проголосовали 57,66% участников опроса.
"Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города - тех, кто занимался этим (организацией опроса – ред.), это тоже большое недоумение, потому что практически 100 тысяч человек пришли на голосование", - сказал митрополит Кирилл после божественной литургии в храме-колокольне "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Запись с его выступлением опубликована на сайте Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.
Архиерей поблагодарил верующих за сделанный выбор, а также за то, что они "откликнулись на зов своей любви и своего благодарения богу и желания сердечного помолиться святой Екатерине".
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Вчера, 13:18РИА Новости
Избирком назвал опыт проведения опроса по храму в Екатеринбурге позитивным
2720011
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваЕкатеринбургрелигияОбщество
Рекомендуем
Израильтянка Наама Иссахар
Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар
РИА
Новости
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
МИД ФРГ призвал реализовать договоренности об отводе сил в Донбассе
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Евгений Ревенко
В ЕР оценили исследование "России сегодня" по деятельности западных СМИ
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит УПЦ назвал предательством решение Элладской церкви по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров: Эр-Рияд не просил посредничества России по проблеме атаки на НПЗ
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"
Флаг компании Shell
Экоактивисты забрались на платформы Shell в Северном море, требуя убрать их
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния