В Екатеринбурге не ожидали активного голосования по площадке для храма

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что ни церковное, ни светское начальство не ожидали столь большого количества участников опроса о месте строительства храма.

В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма святой Екатерины. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98% - это более 97 тысяч человек. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступала Русская церковь, и набережная за Макаровским мостом. За площадку, предложенную РПЦ, проголосовали 57,66% участников опроса.

"Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города - тех, кто занимался этим (организацией опроса – ред.), это тоже большое недоумение, потому что практически 100 тысяч человек пришли на голосование", - сказал митрополит Кирилл после божественной литургии в храме-колокольне "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Запись с его выступлением опубликована на сайте Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.

Архиерей поблагодарил верующих за сделанный выбор, а также за то, что они "откликнулись на зов своей любви и своего благодарения богу и желания сердечного помолиться святой Екатерине".