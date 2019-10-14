В Екатеринбурге не ожидали активного голосования по площадке для храма

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что ни церковное, ни светское начальство не ожидали столь большого количества участников опроса о месте строительства храма.
В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма святой Екатерины. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98% - это более 97 тысяч человек. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступала Русская церковь, и набережная за Макаровским мостом. За площадку, предложенную РПЦ, проголосовали 57,66% участников опроса.
"Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города - тех, кто занимался этим (организацией опроса – ред.), это тоже большое недоумение, потому что практически 100 тысяч человек пришли на голосование", - сказал митрополит Кирилл после божественной литургии в храме-колокольне "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Запись с его выступлением опубликована на сайте Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.
Архиерей поблагодарил верующих за сделанный выбор, а также за то, что они "откликнулись на зов своей любви и своего благодарения богу и желания сердечного помолиться святой Екатерине".
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.