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РИА Новости

Пенсионеры в Чебоксарах посещают "детский сад"

19:14 14.10.2019
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Пожилые люди могут теперь проводить время с пользой и под присмотром персонала. В "детском саду" для бабушек и дедушек проводится гимнастика, есть все условия для отдыха и различных творческих занятий.
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Чебоксары
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