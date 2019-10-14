2019-10-14T19:14Z
2019-10-14T19:14Z
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РИА Новости
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Пенсионеры в Чебоксарах посещают "детский сад"
Пожилые люди могут теперь проводить время с пользой и под присмотром персонала. В "детском саду" для бабушек и дедушек проводится гимнастика, есть все условия для отдыха и различных творческих занятий.