Пенсионеры в Чебоксарах посещают "детский сад"

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Пожилые люди могут теперь проводить время с пользой и под присмотром персонала. В "детском саду" для бабушек и дедушек проводится гимнастика, есть все условия для отдыха и различных творческих занятий.