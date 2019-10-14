МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии

"Мы очень рады тому, что в Эр-Рияде появится представительство "Россия сегодня". И мы рады стать источником информации для ваших новостей, а также тому, что у вас будет возможность получать информацию из первых рук и видеть Саудовскую Аравию такой, какая она есть, а не через призму чьих-то глаз", — сказал Аль-Шабанах РИА Новости.