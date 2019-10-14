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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии

19:09 14.10.2019 (обновлено: 19:29 14.10.2019)
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© РИА НовостиМИА "Россия сегодня" и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве
МИА Россия сегодня и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве
© РИА Новости
ЭР-РИЯД, 14 окт — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" и Министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкоров в королевстве, соответствующий документ подписали в рамках визита Владимира Путина в Эр-Рияд.
Подписи под планом сотрудничества между МИА "Россия сегодня" и ведомством поставили генеральный директор агентства Дмитрий Киселев и министр по делам СМИ Турки Аль-Шабанах.

"Мы очень рады тому, что в Эр-Рияде появится представительство "Россия сегодня". И мы рады стать источником информации для ваших новостей, а также тому, что у вас будет возможность получать информацию из первых рук и видеть Саудовскую Аравию такой, какая она есть, а не через призму чьих-то глаз", — сказал Аль-Шабанах РИА Новости.

Киселев подчеркнул, что Саудовская Аравия является очень важным игроком на мировой арене.
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"Надеемся на то, что теперь мы сможем давать больше точной информации о ситуации в регионе, а саудовская сторона будет открыта к информационному взаимодействию с нашими журналистами", — отметил он.
В документе подчеркивается, что стороны планируют реализовать проекты, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в средствах массовой информации процессов в политической, экономической, социальной и культурной, гуманитарной и спортивной сферах. Стороны также договорились оказывать любое возможное содействие журналистам на территории своих государств.
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МИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияНовости агентстваВ мире
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