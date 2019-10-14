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РИА Новости

Россия ждет от Южной Кореи инвестиций на Дальнем Востоке

19:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва призывает южнокорейских предпринимателей инвестировать в высокотехнологичные предприятия на Дальнем Востоке, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"Мы призываем корейских предпринимателей активно участвовать в создании высокотехнологичных производств на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке России, в которых действует льготный режим для бизнеса", - заявил он на приеме по случаю дня основания Кореи.
Дипломат добавил, что сотрудничество между двумя странами в практических сферах, таких как судо- и автомобилестроение, топливно-энергетическая отрасль, поступательно расширяется.
Моргулов также назвал последние данные по товарообороту РФ и Республики Корея.
"Устойчиво растет двусторонний товарооборот, в первой половине текущего года он уже увеличился более чем на 21% и составил 12,7 миллиарда долларов", - заявил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
10 октября, 10:39РИА Новости
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Разворот на ВостокИгорь МоргуловМИД РФМоскваЮжная Корея
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