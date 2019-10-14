Россия ждет от Южной Кореи инвестиций на Дальнем Востоке

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва призывает южнокорейских предпринимателей инвестировать в высокотехнологичные предприятия на Дальнем Востоке, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Мы призываем корейских предпринимателей активно участвовать в создании высокотехнологичных производств на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке России, в которых действует льготный режим для бизнеса", - заявил он на приеме по случаю дня основания Кореи.

Дипломат добавил, что сотрудничество между двумя странами в практических сферах, таких как судо- и автомобилестроение, топливно-энергетическая отрасль, поступательно расширяется.

Моргулов также назвал последние данные по товарообороту РФ и Республики Корея.