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РИА Новости

В России завершился переход на цифровое телевещание

19:03 14.10.2019 (обновлено: 19:42 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
Сотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов на территории России отключены, заявил РИА Новости замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"На этом процесс отключения аналогового вещания этих каналов полностью завершен", — добавил чиновник.
По его данным, в России количество семей, не имеющих возможности принимать цифровое эфирное телевидение, снизилось с 800 тысяч до 20 тысяч. В ближайшие две недели, по его словам, это количество уменьшится еще примерно на три-пять тысяч домохозяйств.
При этом Волин отметил, что среди оставшихся достаточно много людей, которые просто не хотят смотреть телевизор в силу религиозных убеждений и других причин.
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"У нас не было ни одного региона в России, где бы возникли проблемы в процессе перехода на "цифру". Потому что везде <…> было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на "цифру" беспроблемным", — добавил замминистра.
Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
Зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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