В России завершился переход на цифровое телевещание

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов на территории России отключены, заявил РИА Новости замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"На этом процесс отключения аналогового вещания этих каналов полностью завершен", — добавил чиновник.

По его данным, в России количество семей, не имеющих возможности принимать цифровое эфирное телевидение, снизилось с 800 тысяч до 20 тысяч. В ближайшие две недели, по его словам, это количество уменьшится еще примерно на три-пять тысяч домохозяйств.

При этом Волин отметил, что среди оставшихся достаточно много людей, которые просто не хотят смотреть телевизор в силу религиозных убеждений и других причин.

"У нас не было ни одного региона в России, где бы возникли проблемы в процессе перехода на "цифру". Потому что везде <…> было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на "цифру" беспроблемным", — добавил замминистра.

Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.