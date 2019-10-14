Бастрыкин дал поручения по ДТП с участием пьяного воронежского полицейского

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил воронежским следователям досконально изучить обстоятельства ДТП с участием пьяного полицейского, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствием установлено, что вечером 11 октября пьяный полицейский выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, в котором находились 20-летняя женщина и 13-девочка, получившая тяжкий вред здоровью. По данному факту было заведено уголовное дело.

"Поручено руководству СУ по Воронежской области досконально изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказала она.

Также Бастрыкин поручил проверить данные одного из телеканалов о нарушении прав детей в Копейске, которые занимаются в секции рукопашного боя в помещении с не предназначенными для этой цели условиями.