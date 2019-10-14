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РИА Новости

Бастрыкин дал поручения по ДТП с участием пьяного воронежского полицейского

18:57 14.10.2019
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил воронежским следователям досконально изучить обстоятельства ДТП с участием пьяного полицейского, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствием установлено, что вечером 11 октября пьяный полицейский выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, в котором находились 20-летняя женщина и 13-девочка, получившая тяжкий вред здоровью. По данному факту было заведено уголовное дело.
"Поручено руководству СУ по Воронежской области досконально изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказала она.
Также Бастрыкин поручил проверить данные одного из телеканалов о нарушении прав детей в Копейске, которые занимаются в секции рукопашного боя в помещении с не предназначенными для этой цели условиями.
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"В сюжете говорится, что дети переселились из более просторного помещения, в котором их родители за счет собственных средств сделали ремонт и оплатили стоимость инвентаря, и это здание теперь собственник сдает в аренду. Руководству следственного управления по Челябинской области в рамках проверки Александр Бастрыкин поручил рассмотреть все факты, озвученные журналистами, касающиеся ущемления прав детей, и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение", - добавила Петренко.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинВоронежская областьПроисшествия
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