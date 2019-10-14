Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в АПК с Кубанью

КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса с Краснодарским краем, говорится в сообщении администрации российского региона со ссылкой на вице-губернатора Андрея Коробку.

Уточняется, что сотрудничество обсуждалось на агрофоруме "Золотая осень", который проходил в Москве на ВДНХ с 9 по 12 октября. По данным краевых властей, Краснодарский край стал одним из самых активных участников выставки, как с точки зрения презентации достижений агропромышленного комплекса, так и в части деловой программы.

"Мы провели переговоры по взаимодействию с федеральными ведомствами, а также коллегами из других субъектов страны. Отмечу, что в этом году на выставке к сотрудничеству с Краснодарским краем в сфере АПК большой интерес проявили компании-представители зарубежных стран, в том числе Японии, Ирана, Голландии", – цитирует ведомство замглаву региона.

Вице-губернатор добавил, что кубанская продукция была очень популярна и узнаваема на выставке. Особый интерес вызвала презентация селекционных достижений в семеноводстве региональных научно-исследовательских институтов. По итогам участия в "Золотой осени" регион был отмечен наградами.

"Краснодарский край получил награду АО "Росагролизинга" в номинации "Прорыв года". Также министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона было традиционно удостоено Гран-при за вклад в развитие выставки "Золотая осень". Краевой департамент ветеринарии за эффективную работу по различным направлениям получил шесть медалей – четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую", - отметили в ведомстве.