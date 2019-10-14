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РИА Новости

Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию

18:50 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений между странами по сравнению с предыдущим визитом российского лидера в 2007 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Визит отражает качественно новый уровень отношений по сравнению с визитом, который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом его величества короля в Россию", - сказал Лавров в эфире "Первого канала".
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По словам главы российского МИД, "стороны констатировали на переговорах, что отношения развиваются поступательно, по всем направлениям, в торговле, в экономике, в инвестициях". "Особо отмечу инвестиционную сферу, в военно-технической сфере и в в сфере внешнеполитической координации, согласования наших действий", - добавил министр.
Он напомнил, что перед визитами в Саудовскую Аравию и ОАЭ президент дал большое интервью, там он показал значение, которое для России имеет взаимодействие с этими странами ближневосточного региона. "И визит полностью оправдал то, о чем президент говорил в указанном интервью", - заключил Лавров.
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В преддверии своего визита в Эр-Рияд Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
В понедельник Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Всего по итогам переговоров Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.
Кроме того, подписано заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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