Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений между странами по сравнению с предыдущим визитом российского лидера в 2007 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Визит отражает качественно новый уровень отношений по сравнению с визитом, который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом его величества короля в Россию", - сказал Лавров в эфире "Первого канала".

По словам главы российского МИД, "стороны констатировали на переговорах, что отношения развиваются поступательно, по всем направлениям, в торговле, в экономике, в инвестициях". "Особо отмечу инвестиционную сферу, в военно-технической сфере и в в сфере внешнеполитической координации, согласования наших действий", - добавил министр.

Он напомнил, что перед визитами в Саудовскую Аравию и ОАЭ президент дал большое интервью, там он показал значение, которое для России имеет взаимодействие с этими странами ближневосточного региона. "И визит полностью оправдал то, о чем президент говорил в указанном интервью", - заключил Лавров.

В преддверии своего визита в Эр-Рияд Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

В понедельник Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Всего по итогам переговоров Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.