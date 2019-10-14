Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и ФАС до 1 ноября представить предложения по созданию банка качества нефти, говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве.

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.