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РИА Новости

Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

19:00 14.10.2019 (обновлено: 19:03 14.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и ФАС до 1 ноября представить предложения по созданию банка качества нефти, говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве.
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:18РИА Новости
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Ведомствам необходимо подготовить предложения по созданию фонда банка качества нефти, определению оператора контроля банка, перечня его показателей (параметров) и установлению порядка расчета премии (дисконта) по совокупности показателей качества сдаваемой нефти с учетом ее распределения по направлениям.
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ФАСМинэнерго РоссииМинистерство энергетики РФДмитрий КозакРоссияЭкономика
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