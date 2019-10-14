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РИА Новости

Администрация президента решает вопрос о визите Путина в Южную Корею

18:48 14.10.2019 (обновлено: 19:08 14.10.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валетина Матвиенко сообщила, что в администрации президента РФ прорабатывается вопрос о возможном визите Владимира Путина в Южную Корею.
"Мы помним о приглашении Владимира Владимировича посетить вашу страну, данный вопрос прорабатывается в администрации президента", - сказала спикер на встрече с председателем Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном.
По мнению сенатора, нужно серьезно подготовиться к этому визиту, подготовить его содержательную часть, двусторонние документы, и после этого "уже можно будет говорить о сроках визита".
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Валентина МатвиенкоВладимир ПутинЮжная КореяПолитика
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