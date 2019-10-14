Администрация президента решает вопрос о визите Путина в Южную Корею

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валетина Матвиенко сообщила, что в администрации президента РФ прорабатывается вопрос о возможном визите Владимира Путина в Южную Корею.

"Мы помним о приглашении Владимира Владимировича посетить вашу страну, данный вопрос прорабатывается в администрации президента", - сказала спикер на встрече с председателем Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном.

По мнению сенатора, нужно серьезно подготовиться к этому визиту, подготовить его содержательную часть, двусторонние документы, и после этого "уже можно будет говорить о сроках визита".